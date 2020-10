Calcio Napoli, prosegue il programma di recupero di Insigne

78

/ 100





Powered by Powered by Rank Math SEO



L’attaccante del Calcio Napoli sarà sicuramente out per la ripresa del campionato contro l’Atalanta, ma mette nel mirino l’esordio in Europa League.

Seduta mattutina al Training Center per il Calcio Napoli, che prosegue la preparazione verso la sfida di sabato pomeriggio contro l’Atalanta al San Paolo. La squadra, sul campo 2, ha svolto riscaldamento in avvio di sessione e di seguito lavoro sulla velocita’, a seguire seduta tattica per reparti e infine chiusura con partitina a campo ridotto ed esercitazioni al tiro.

Il Calcio Napoli si allena a Castelvolturno

Prosegue il lavoro di recupero di Insigne, che anche oggi si e’ diviso fra terapie, palestra e lavoro sul campo. Il capitano azzurro salterà sicuramente il big match del San Paolo alla ripresa contro i bergamaschi, ma mette nel mirino la convocazione per la sfida contro l’AZ Alkmaar per l’esordio in Europa League.