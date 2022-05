Calcio Napoli, perquisizioni nella sede del Lille per il trasferimento di Osimhen

La polizia giudiziaria francese ha eseguito delle perquisizioni negli uffici del Lille che potrebbero riguardare il trasferimento di Osimhen al Calcio Napoli.

La polizia giudiziaria francese ha eseguito delle persquisizioni negli uffici del Lille a Luchin e interrogato diverse persone nei locali di Camphin-en-Pevele, fra cui il direttore amministrativo e legale, Julien Mordacq. Lo riporta “L’Equipe”. Da alcuni mesi il Lille avrebbe bloccato il pagamento delle commissioni agli agenti dei calciatori e avviato un’indagine interna sulle somme dovute. Nel frattempo, però, diverse denunce sarebbero state presentate dagli agenti alle autorità giudiziarie e alla Fifa.

Sempre secondo “L’Equipe”, i fatti di oggi potrebbero in realtà riguardare il trasferimento, nell’estate 2020, di Victor Osimhen al Calcio Napoli per 71,3 milioni di euro lordi. Operazione che la società partenopea ha coperto in parte (per un valore di 20,3 milioni) con delle contropartite tecniche anche se soltanto il portiere Orestis Karnezis è ancora sotto contratto col Lille mentre gli altri calciatori, Ciro Palmieri, Luigi Liguori e Claudio Manzi, hanno risolto il contratto con la società francese.

Di fatto la cessione dell’attaccante nigeriano avrebbe portato nelle casse del Lille solo 36 milioni di euro netti. L’operazione Osimhen era finita nel mirino anche della procura Figc nell’ambito dell’inchiesta sulle presunte plusvalenze fittizie ma il Napoli e tutte le altre società coinvolte sono state prosciolte in primo e secondo grado.