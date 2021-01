Calcio Napoli, Osimhen negativo al tampone: ecco quando può tornare

L’attaccante nigeriano del Calcio Napoli si mette alle spalle il Covid e punta a tornare tra i convocati per una gara in particolare.

Dopo oltre 20 giorni Victor Osimhen è risultato negativo al Covid e dunque ora potrà completare il suo percorso di riabilitazione alla spalla infortunata a metà novembre. Ora lo staff medico del Calcio Napoli deve valutare i dolori che ancora avverte fra spalla e braccio e testare il tutto in allenamento, quando il nigeriano dovrà ritrovare dimestichezza col contatto fisico in campo.

Se non ci saranno problemi rivedremo il centravanti, almeno in panchina, giovedì prossimo per la gara dei quarti di finale contro lo Spezia in programma al Maradona.