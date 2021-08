Calcio Napoli, oggi il ricorso per Osimhen. Grassani: “E’ di 22 pagine, c’è un precedente”

L’avvocato del Calcio Napoli anticipa i punti fondamentali del ricorso per la squalifica di due giornate inflitta all’attaccante nigeriano: gli azzurri puntano ad averlo in campo contro la Juventus.

Verrà depositato oggi il ricorso alla Corte d’Appello per la riduzione delle due giornate di squalifica a Victor Osimhen. Il legale a cui si affida il Napoli, Mattia Grassani, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere dello Sport: “Abbiamo preparato un dossier di ventidue pagine, ma non solo: nonostante le norme federali escludano il ricorso alla prova televisiva, non essendoci scambio di persona o estraneità assoluta, abbiamo comunque allegato una serie di immagini e di frame avvalendoci di un precedente del Coni relativo a Frosinone-Palermo del 2018. La famosa partita dei palloni in campo. Il dossier comprende anche cinque clip video dei fatti e una decina di frame dimostrativi dell’azione in rapida successione”.

“Abbiamo chiesto – ha aggiunto Grassani – l’audizione dell’arbitro Aureliano e citato il precedente della squalifica di Immobile per una giornata dopo una manata a Vidal a gioco fermo, in Lazio-Inter della stagione precedente”.

Per quanto riguarda la data dell’udienza, questa dovrebbe essere fissata a inizio settimana prossima: “Probabilmente tra martedì e mercoledì”. Osimhen ci sarà? “E’ presto, vedremo. E’ una possibilità da valutare”.