Calcio Napoli, Insigne torna in gruppo in vista del Legia Varsavia

Il capitano del Calcio Napoli aveva saltato il match con i granata per un carico ai flessori ma si è ripreso subito e potrebbe anche partire titolare contro i polacchi.

E’ tornato ad allenarsi questa mattina il Calcio Napoli. Dopo il giorno di riposo all’indomani del successo in casa della Salernitana, gli azzurri si sono rivisti per preparare la sfida d’Europa League in programma giovedi’ pomeriggio in casa del Legia Varsavia. La bella notizia e’ che Lorenzo Insigne si e’ aggregato al gruppo cosi’ come Ounas. Il capitano aveva saltato il match con i granata per un carico ai flessori ma si e’ ripreso subito e potrebbe anche partire titolare contro i polacchi.

Anche il franco-algerino sta bene. Ha lavorato con la squadra e potrebbe essere convocato. Niente da fare per Osimhen che ha lavorato in campo. Piscina, invece, per Manolas che resta in dubbio anche per la sfida al Verona. Malcuit ha svolto personalizzato in palestra. A Varsavia torna tra i pali Meret. Ci potrebbe essere Juan Jesus centrale al fianco di Koulibaly con Di Lorenzo e Mario Rui. A centrocampo spazio a Demme con Elmas e forse Zielinski. In attacco Petagna come sostituto di Osimhen con Politano e Insigne.