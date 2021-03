Calcio Napoli, infortunio alla mano per Ospina: Crotone out e Juve a rischio

Il portiere colombiano del Calcio Napoli ha subito un infortunio alla mano sinistra, che lo mette fuori causa per il match di sabato contro il Crotone e a rischio per il recupero contro i bianconeri.

Brutte notizie per il Calcio Napoli di Rino Gattuso in vista della ripresa del campionato. David Ospina nel corso dell’ultimo allenamento “si è procurato un infortunio alla mano sinistra – scrive il sito web del Napoli – Gli esami hanno evidenziato un’infrazione del quarto dito. Le sue condizioni saranno rivalutate tra una settimana”.

Il portiere colombiano salterà sicuramente la sfida contro il Crotone in agenda sabato 3 aprile alle ore 15 allo stadio Maradona e la sua presenza è a forte rischio anche per il match contro la Juventus, in programma mercoledì 7 aprile alle ore 18.45 a Torino, recupero della terza giornata di Serie A che si sarebbe dovuta disputare lo scorso 4 ottobre. Si scalda Alex Meret, che potrebbe avere una doppia occasione da titolare.