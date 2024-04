Calcio Napoli, Di Lorenzo nella Top 11 2021/22: “L’entusiasmo va cavalcato”

Il capitano del Calcio Napoli è stato premiato al Gran Galà del calcio italiano e inserito nella Top 11 della Serie A della scorsa stagione.

“Stiamo facendo cose importanti ma siamo solo a inizio stagione, è ancora lunga. Dobbiamo continuare così e cercare di migliorare”. Vola basso Giovanni Di Lorenzo, capitano del Calcio Napoli che sta guidando la serie A e si è già qualificato per gli ottavi di Champions con due turni d’anticipo.

“Stiamo lavorando come lo scorso anno, giocando ogni tre giorni non si può incrementare questo lavoro ma il mister e il suo staff ci permettono di scendere in campo nelle migliori condizioni – racconta a Sky Sport, a margine del Gran Galà del Calcio, manifestazione in cui è stato premiato e inserito nella Top 11 della scorsa stagione – Stiamo facendo qualcosa di incredibile dopo un’estate turbolenta per le tante partenze e questo dà ancora più valore a quello che stiamo facendo”.

Per Di Lorenzo “adesso l’entusiasmo va cavalcato, questo è un gruppo giovane che ha bisogno della spinta del pubblico. Stiamo facendo qualcosa di incredibile ma siamo ancora all’inizio”.