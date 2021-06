Calcio Napoli, dopo Dimaro si torna a Castel di Sangro: le date del ritiro

Come da contratto stipulato con la Regione Abruzzo, il Calcio Napoli, dopo la prima parte del ritiro in Trentino, trascorrerà dieci giorni a Castel di Sangro.

Il Calcio Napoli inizia a preparare il programma estivo in vista della prossima stagione sportiva. Gli azzurri, dopo il ritiro in Trentino, a Dimaro, dal 15 al 25 luglio, si trasferiranno in Abruzzo dal 5 al 15 agosto. La societa’ del presidente Aurelio De Laurentiis ha infatti stipulato un contratto con la Regione Abruzzo che vedra’ i partenopei allenarsi li’ nei mesi estivi fino al 2025.

“Noi dell’Alto Sangro vogliamo essere il piccolo Trentino delle squadre di calcio” ha dichiarato Roberto Ciampaglia, sindaco di Rivisondoli, comune montano nell’aquilano nel quale i calciatori del Napoli dovrebbero alloggiare, mentre per allenamenti e amichevoli utilizzeranno una struttura a Castel di Sangro.