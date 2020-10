Calcio Napoli, Bakayoko: “Non gioco da un mese ma sono pronto. Qui per Gattuso”

69

Il centrocampista azzurro ritrova con il Calcio Napoli il tecnico calabrese dopo l’esperienza al Milan.

“Sono molto felice di giocare a Napoli, ho trovato un gruppo meraviglioso e una citta’ bellissima dove poter vivere bene”. Tiemoue’ Bakayoko ritrova l’Italia e Rino Gattuso. Dopo l’esperienza al Milan e il ritorno al Monaco, il centrocampista di proprieta’ del Chelsea e’ arrivato alla corte dei partenopei, ritrovando proprio il tecnico che lo aveva allenato in rossonero. “Nella mia scelta e’ stato molto importante Gattuso e lo ringrazio per la stima e per la fiducia che mi ha dimostrato – confessa Bakayoko a Kiss Kiss Napoli – Sono a disposizione sua e della squadra per poter dare il mio contributo”. L’ex Milan non ne fa una questione di modulo o di ruoli.

La carica del nuovo centrocampista del Calcio Napoli.

“E’ uguale, decidera’ l’allenatore, per quanto mi riguarda cio’ che mi interessa e’ aiutare il Napoli a raggiungere risultati importanti. Poi la posizione e’ relativa, posso adattarmi sia in uno schieramento a due che a tre”. L’unica incognita e’ la condizione fisica visto che Bakayoko e’ fermo da marzo, da quando il campionato francese si e’ fermato per la pandemia, senza piu’ riprendere. “Naturalmente ho voglia di giocare, e’ da tanto che non disputo gare ufficiali, ma mi sto allenando bene e spero di essere pronto contro l’Atalanta. Sara’ il mister a valutare la mia condizione”.

E a proposito della gara contro la Dea, “sicuramente giochiamo contro un avversario forte che sta ottenendo grandi risultati. Sara’ un match molto duro e vogliamo dare il massimo”. “Obiettivi? In questo momento il nostro obiettivo e’ vincere gara dopo gara – non si sbilancia Bakayoko – Daremo battaglia e cercheremo di stare in alto. Pero’ non e’ questo il periodo di pensare a traguardi finali. La strada e’ appena iniziata”.