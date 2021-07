Caivano, “stesa” al Parco Verde: ritrovati 26 bossoli

Azione dimostrativa dei clan all’interno del Parco Verde di Caivano, dove, nella serata di ieri, sono stati esplosi molti colpi d’arma da fuoco.

Colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi nella serata di ieri – dopo le 21,30 – in viale Tulipano, all’interno del Parco Verde di Caivano (Napoli). Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Casoria, con il supporto dei colleghi del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna, i quali hanno rinvenuto 26 bossoli verosimilmente riconducibili a più di un’arma.

Indagini sono in corso per identificare i responsabili. Nessun ferito. Per il momento non risultano danni a cose.