Bonus vacanze 2021: ecco tutto ciò che c’è da sapere per la prossima estate

Bonus vacanze 2021: ecco requisiti, come usarlo e come richiedere l’agevolazione (che varia a seconda della composizione del nucleo familiare).

Anche per l’estate 2021, il Governo ha dato la possibilità di usufruire del bonus vacanze. Lo scopo è lo stesso dell’anno scorso: incentivare i cittadini a trascorrere le proprie ferie nelle strutture turistico-ricettive italiane.

Bonus vacanze: ecco i requisiti e come usarlo

Condizioni e requisiti rimangono quindi quelli validi per l’anno scorso, con riferimento ai nuclei familiari con Isee non superiore a 40mila euro. Il Bonus vacanze può essere utilizzato per soggiorni in alberghi, campeggi, villaggi turistici, agriturismi e bed & breakfast in Italia per coloro che hanno fatto richiesta dal 1° luglio al 31 dicembre 2020.

Si tratta di un incentivo di massimo 500 euro previsto dal Decreto Rilancio varato a maggio 2020 e prorogato col Decreto cosiddetto “Milleproroghe”: dunque il bonus si potrà spendere fino al 31 dicembre 2021.

Bonus vacanze: ecco come richiederlo

Per ottenerlo bisogna scaricare il voucher tramite l’app IO della pubblica amministrazione, in presenza della Carta d’identità elettronica o in alternativa delle credenziali Spid, oltre che di una Dsu (la dichiarazione sostitutiva unica) aggiornata.

Il bonus è suddiviso in un 80% sotto forma di sconto per il pagamento del servizio a strutture alberghiere, camping, stabilimenti balneari ecc. e per il 20% come detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi.

Il pagamento deve essere attestato attraverso fattura elettronica o documento commerciale e deve essere indicato il codice fiscale del beneficiario del credito. Per ricevere il bonus, quindi, non bisogna compilare una domanda ma semplicemente effettuare i pagamenti nella struttura fornendo il codice fiscale.

Bonus vacanze: ecco gli importi a seconda del nucleo familiare

La cifra massima è di 500 euro, nel caso in cui la famiglia sia composta da tre o più persone. Per i single il buono è di 150 euro, mentre per le coppie il contributo è di 300 euro.