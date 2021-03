Black Adam: ad aprile le riprese del film con The Rock

Black Adam: ad aprile partiranno le riprese del nuovo film della DC Comics con protagonista Dwayne “The Rock” Johnson.

Arrivano le ultime anticipazioni di Black Adam, prossima pellicola con protagonista Dwayne “The Rock” Johnson. Il film si baserà sull’omonimo personaggio dei fumetti della DC Comics.

Le riprese del film inizieranno il prossimo aprile in Georgia, come annunciato dal produttore della pellicola Hiram Garcia a Comic Book:

“Inizieremo presto. Sapete in realtà inizieremo le riprese ad Aprile. Saremo in Georgia, la nostra casa lontano da casa. Siamo davvero entusiasti. Tutto è accelerato, siamo davvero eccitati per questo film!”

Non sta più nella pelle il protagonista Dwayne Johnson, meglio conosciuto come The Rock, nickname ereditato dal suo passato di lottatore di wrestling. L’attore ha infatti dichiarato di aver sempre voluto recitare la parte di un supereroe.

Inizialmente la sua prima scelta era Superman, supereroe per eccellenza, ma le caratteristiche dell’eroe non si adattavano a profilo di The Rock, come ha lui stesso spiegato.

“Sono onorato di unirmi all’iconico DC Universe, ed è un piacere diventare Black Adam. Ha superpoteri forti come quelli di Superman, ma la differenza è che lui è un ribelle, un supereroe unico nel suo genere, che fa sempre ciò che è giusto per la gente, ma lo fa a modo suo.“

Il regista del film sarà Jaume Collet-Serra, che ha già diretto Dwayne Johnson nel film Disney Jungle Cruise. La sceneggiatura è invece stata scritta da Rory Haines e Sohrab Noshirvani, che hanno preso il testimone da Adam Sztykiel, che aveva scritto una prima bozza.