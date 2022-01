Benevento, morto il bimbo di 5 mesi ricoverato per trauma cranico: si indaga

Il bimbo viveva a Benevento con la madre e altri familiari, tra i quali dei cuginetti, mentre il padre è detenuto.

E’ deceduto il bambino di 5 mesi di Benevento che era ricoverato all’ospedale Santobono di Napoli per trauma cranico. Il bambino era stato già ricoverato al “San Pio” di Benevento dal 15 al 20 gennaio per un trauma cranico più lieve, poi era stato dimesso e il 25 ricoverato di nuovo in condizioni molto più gravi.

Sulle cause della morte indagano i carabinieri del comando provinciale sannita, i quali cercano di capire se si tratti di un incidente domestico o di violenza. Il bimbo viveva con la madre e altri familiari, tra i quali dei cuginetti, mentre il padre è detenuto.