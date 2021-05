Beautiful, anticipazioni: proposta di matrimonio di Thomas a Zoe

Beautiful, anticipazioni dal 9 al 15 maggio. Thomas chiederà a Zoe di sposarlo per spingere il foglio Douglas a chiedere aiuto a Hope.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Beautiful, dal 9 al 15 maggio. In queste puntate vedremo il piano di Thomas per riavere Hope fare un passo avanti e questo passo è chiedere a Zoe di sposarlo.

Il vero destinatario di quest’azione è il figlio di Thomas, Douglas. Il bambino, infatti, non sopporta Zoe e invece ritiene Hope sua madre. Per questo il bambino chiede alla donna di sposare il padre, per poter essere davvero sua madre.

Beautiful: vediamo le anticipazioni più nel dettaglio.

Liam affronterà Thomas e lo accuserà apertamente di aver inscenato la storia con Zoe per fare leva sui sentimenti di Hope per Douglas.

Nel frattempo, la Logan consolerà il piccolo che proprio non vorrà saperne di Zoe e gli dirà che qualsiasi cosa accada, lei sarà sempre la sua mamma, ma il piccolo le chiederà di sposare suo padre. Hope, a quel punto, abbraccerà il bambino e noterà Thomas, preoccupato sulla porta.

Poco dopo, il Forrester farà la proposta di matrimonio a Zoe e susciterà reazioni contrastanti nella sua famiglia. Brooke, infatti sarà convinta che la decisione del figlioccio non sia sincera mentre altri membri saranno entusiasti.

Hope, invece, proverà a tutelare Douglas, il quale sarà molto colpito dal cambiamento inaspettato ed indesiderato e allo stesso tempo farà di tutto per rallentare il Forrester in qualcosa che ritiene sbagliato. Intanto, Ridge e Steffy decideranno di licenziare Sally e così Katie chiederà loro di non farlo perché la donna sta morendo.

Wyatt e Flo saranno amareggiati per Sally e così decideranno di dirle una bugia che permetterà al ragazzo di starle accanto. Lo Spencer, a quel punto, darà una appuntamento alla stilista per dirle che ha lasciato Flo e che vorrebbe tornare con lei.

Sally, in lacrime, cederà alla richiesta di Wyatt di tornare insieme e si abbracceranno. Nel frattempo, Katie spiegherà a Ridge e Steffy ciò che è accaduto a Sally e così i due che lo volevano licenziare, la convocheranno e le diranno che da questo momento in poi lavorerà pe la collezione d’alta moda con la supervisione di Ridge.

Ridge e Steffy, insomma, avendo saputo che la stilista è in fin di vita, le confermeranno il posto alla Forrester ed inseriranno i suoi disegni nella nuova collezione. Tutti vorranno aiutare Sally, ma senza rivelarle di essere a conoscenza della sua malattia.

Intanto, Flo, pur essendo innamorata di Wyatt, lo convincerà a far tornare Sally a vivere con lui. Katie sarà perplessa come Wyatt, ma farà di tutto per essere il più credibile possibile con Sally fingendo di ignorare che è malata.

