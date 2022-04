Beautiful, anticipazioni al 30 aprile: il test di paternità è stato falsato?

Beautiful, anticipazioni dal 24 al 30 aprile. Thomas ha il forte sospetto che l’amico Vinny abbia falsificato il test di paternità di Steffy.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Beautiful, dal 24 al 30 aprile. In queste puntate vediamo Hope e Finn fare i conti con il risultato del test di paternità di Steffy, che ha indicato Liam come padre del bambino.

A proposito di questo test, Thomas ha il sospetto che l’amico Vinny, che lavora al laboratorio di analisi, abbia falsificato il risultato per aiutarlo con Hope. Il ragazzo decide allora di affrontare l’amico per scoprire la verità.

Beautiful, vediamo le anticipazioni più nel dettaglio.

Ridge consiglia a suo figlio di non ascoltare le parole dell’amico Vinny. Hope e Finn fanno amaramente i conti con i tradimenti dei loro partner e con il risultato del test di paternità, secondo il quale Liam è il padre del bambino di Steffy.

Thomas ha un dubbio atroce: Vinny lavora nel laboratorio di analisi dove è stato fatto il test. Alcune frasi sibilline dell’amico fanno crescere in lui il dubbio che proprio Vinny abbia scambiato i risultati del test di Steffy per far risultare Liam il padre del bambino.