Beautiful, anticipazioni al 19 febbraio: Thomas è fuori pericolo

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Beautiful, dal 14 al 19 febbraio. Thomas è finalmente fuori pericolo e Ridge può tirare un sospiro di sollievo, anche se il ragazzo gli confida di amare ancora Hope.

La ragazza è contentissima che Thomas si sia ripreso e che Liam sia stato perfetto durante tutto questo periodo. Il ragazzo è sempre più distrutto dalla scappatella avuta con Steffy, ancora inconfessata.

Thomas confessa a suo padre di continuare ad amare Hope. Il giovane è fuori pericolo grazie all’azione tempestiva di Hope e Finn. In ospedale, Ridge, Steffy e Hope si confrontano su quanto è accaduto.

Steffy supplica Liam di non dire nulla a Hope della notte che hanno passato insieme per non distruggere l’equilibrio di tante persone a loro care.

I sensi di colpa di Liam emergono soprattutto quando parla con Hope. E anche Steffy è un po’ in imbarazzo con Finn. Hope dice a Liam che si è comportato in modo meraviglioso da quando Thomas si è sentito male.

Liam è visibilmente in preda al senso di colpa per essere stato con Steffy. Anche quest’ultima e Finn parlano di Thomas e Steffy sembra in difficoltà per il tradimento che tiene segreto.

Ridge si sfoga con Brooke ed esprime il dolore e la paura di perdere suo figlio. Hope ringrazia Liam per esserle stato accanto quando ha temuto per la vita di Thomas e sa che anche lui è contento che sia fuori pericolo.

Hope invita Liam a stare con lei, ma lui è titubante perché ripensa al fatto che l’ha tradita con Steffy. Intanto la giovane Forrester ringrazia Finn per essersi prodigato così tanto per Thomas e lo rassicura che non avrebbe potuto fare di più per lui. Tutti e due dichiarano di amarsi e passano la notte insieme.

Brooke e Ridge ripensano agli ultimi terribili fatti, ma sembra che finalmente ora tutto stia andando per il meglio. Thomas si sta riprendendo in ospedale e tutti sono felici per lui. Hope, Zende e Zoe si organizzano in sua assenza.

