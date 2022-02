Beautiful, trame al 12 febbraio: Liam vuole confessare tutto a Hope

Beautiful, anticipazioni dal 7 al 12 febbraio. Liam, dopo aver scoperto la verità sul bacio con Thomas, vuole raccontare la verità a Hope.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Beautiful, dal 7 al 12 febbraio. Liam spiega a Steffy del malinteso tra Hope e Thomas: i due non si sono mai baciati, come credeva lui.

Il ragazzo è ora convinto di voler rivelare il suo tradimento a Hope, mentre Steffy vorrebbe evitare, sia per la situazione tragica del fratello, sia per non rovinare il suo rapporto con Finn. L’operazione di Thomas va bene e il ragazzo si sveglia.

Beautiful, vediamo le anticipazioni più nel dettaglio.

Liam spiega a Steffy che Thomas non ha baciato Hope ma il manichino, e che quindi lui si è infuriato per un tradimento che non è mai avvenuto.