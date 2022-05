Beautiful, anticipazioni al 14 maggio: è Finn il padre del bambino di Steffy

Beautiful, anticipazioni dall’8 al 14 maggio. Insieme a Finn, Thomas riesce a far confessare Vinny: ha modificato il risultato del test di Steffy.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Beautiful, dall’8 al 14 maggio. I sospetti di Thomas si rivelano fondati: insieme a Finn, infatti, riesce a far confessare l’amico Vinny di aver falsificato il risultato del test di paternità di Steffy.

Mentre Thomas va ad avvisare Hope, Finn va da Steffy ma non la trova. Ridge gli rivela che la donna ha deciso di lasciarlo per non farlo soffrire e ha deciso di trasferirsi definitivamente a Parigi.

Beautiful, vediamo le anticipazioni più nel dettaglio.

Thomas pensa che Vinny abbia falsificato il test di Steffy, attribuendo la paternità a Liam anziché a Finn. Vinny nega tutto, ma non capisce per quale ragione Thomas insista in questo modo invece di approfittare della situazione che può finalmente fargli coronare il suo sogno d’amore con Hope.