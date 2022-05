Amazon Prime Video, le uscite di maggio 2022: The Wilds

Amazon Prime Video. Ecco la nostra lista delle migliori uscite, tra serie tv e film, del canale di streaming per maggio 2022.

Come ogni mese arriva la nostra lista delle migliori uscite di Amazon Prime Video, tra serie tv e film originali e non del popolare canale di streaming di Amazon per il mese di maggio 2022.

Serie tv Amazon Prime Video

The Wilds – stagione 2 – 06 maggio

La serie segue le vicende di un gruppo di ragazze adolescenti che, a causa di un incidente aereo, si ritroveranno a sopravvivere su un’isola remota, senza sapere di far parte di un complicato esperimento sociale.

The Kids In The Hall – 13 maggio

L’iconica compagnia comica canadese composta da Dave Foley, Bruce McCulloch, Kevin McDonald, Mark McKinney e Scott Thompson è tornata con una nuova stagione della sua rivoluzionaria serie di sketch, con nuovi e divertenti personaggi fuori dal comune e storici tormentoni, con gag satiriche con la comicità spassosa, tagliente e coraggiosa tipica dei Kids.

Totems – 20 maggio

Nel 1965, durante la Guerra Fredda, un ingegnere aerospaziale viene impiegato sul campo per una missione di spionaggio quasi impossibile e si innamora di una donna sovietica che segretamente lavora per il KGB. Facendo clic su Riproduci accetti i nostri Termini di utilizzo.

Film Amazon Prime Video

Mollo tutto e apro un chiringuito – 9 maggio

A risvegliare Imbruttito dal suo malessere e torpore post fallimento, ci pensa Brera (Alessandro Betti), un suo vecchio amico, che gli fa una proposta per mettere su un nuovo business: comprare un chiringuito in Sardegna e cambiare totalmente lavoro.

Emergency – 27 maggio

I diplomandi Sean (RJ Cyler) e Kunle (Donald Elise Watkins) stanno cercando di fare la storia del Buchanan College diventando i primi ragazzi di colore a completare il “Tour leggendario”: partecipare a tutte e sette le feste del campus in una sola notte

Resident Evil: Welcome to Raccoon City – 28 maggio

Kennedy (Avan Jogia), scoprirà cose orribili all’interno della Spencer Mansion, residenza dove operava il colosso farmaceutico: il male è pronto a scatenarsi e a mettere a repentaglio le vite di chi si addentra tra quella mura.

