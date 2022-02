Battipaglia, Claudio muore a 17 anni in un college a New York

Mistero sulla morte del giovane Claudio Mandia, originario di Battipaglia, trovato senza vita nella Er Academy di Tarrytown: i genitori denunciano maltrattamenti.

Claudio Mandia, il 17enne di Battipaglia, nel Salernitano, trovato morto in un college americano, è stato “sottoposto a inimmaginabili trattamenti da parte dell’amministrazione” dell’istituto che stava frequentando a New York: lo afferma in un comunicato la famiglia del giovane, che si dice “scioccata e distrutta da questa morte insensata”. La famiglia riferisce inoltre che è “in corso una indagine completa” e che intende prendere “azioni appropriate”.

I legali americani della famiglia escludono che la morte del giovane sia stata causata dall’abuso di alcol o droghe ma sarà l’autopsia, già effettuata, a chiarire il motivo del decesso. Mandia frequentava la Er Academy di Tarrytown, nella contea di Westchester, un istituto esclusivo a nord di New York con rette di oltre 50mila dollari l’anno.