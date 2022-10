Basket, la Virtus Pozzuoli lotta per tutta la gara ma perde contro la capolista Ruvo di Puglia

La Virtus Pozzuoli riesce a tenere testa alla capolista Ruvo di Puglia per tutta la gara, con un punteggio sempre aperto

La giovane Virtus Pozzuoli riesce a tenere testa alla capolista Ruvo di Puglia con il punteggio sempre aperto e bilico per tutti e quaranta i minuti. I flegrei chiudono con tre uomini in doppia cifra sbagliando errori veniali e dovuti alla giovane età come nei tiri liberi o in rimbalzo in difesa. I pugliesi solo negli ultimi due minuti hanno aumentato il vantaggio rispetto ai gialloblù. Dopo aver subito il primo canestro Pozzuoli piazza un break di 8-0 con due triple di Cucco (8-2 al 2′).

Il match è equilibrato con i flegrei che tengono bene (18-18 al 9′). Poi, nel finale di quarto i pugliesi trovano sei punti consecutivi (18-24). I gialloblù soffrono molto sotto i tabelloni dove mancano di attenzione con Ruvo che inizia a macina gioco e punti (33-44 al 18′), chiudendo, poi, a metà partita sul 38-49. Ma alla ripresa del terzo quarto parziale di 5-0 tutto realizzato da Greggi (43-49) che costringono il tecnico ospite a chiamare il time out. La gara è equilibrata con i pugliesi che chiudono il terzo parziale sul 49-60. Nell’ultimo quarto Pozzuoli prova a riaprirla ma Ruvo di Puglia risponde per le rime trovando nel finale i punti del 61-75.

VIRTUS BAVA POZZUOLI-TECNOSWITCH RUVO DI PUGLIA 61-75

VIRTUS BAVA POZZUOLI: Mehmedoviq 12 (5/8, 0/1), Greggi 11 (2/3, 1/1), Tamani 11 (5/9, 0/0), Thiam 8 (3/5, 0/0), Cucco 6 (0/2, 2/3), Venier 5 (1/2, 1/3), Cagnacci 4 (2/3, 0/0), Sirakov 2 (0/1, 0/3), Spinelli 2 (1/2, 0/0), Simonetti, Scotto Lavina ne, Miaffo ne. All. Tagliaferri

TECNOSWITCH RUVO DI PUGLIA: Gatto 13 (3/5, 1/5), Toniato 12 (4/7, 1/4), Fontana 12 (5/7, 0/4), Diomede 9 (3/4, 1/8), Ammannato 8 (4/5, 0/1), Ghersetti 8 (3/3, 0/0), Burini 7 (2/4, 1/4), Pirani 4 (2/3, 0/1), Sbaragli Gianm. 2 (1/2, 0/0), Di Terlizzi ne, Sbaragli Gianl. ne. All. Campanella

ARBITRI: Settepanella – Marianetti

NOTE Parziali 18-24, 38-49, 49-60. Tiri liberi: Pozzuoli 11/16 – Ruvo di Puglia 9/11. Rimbalzi: Pozzuoli 30 (Tamani 8) – Ruvo di Puglia 30 (Ghersetti 6). Usciti per 5 falli: nessuno.