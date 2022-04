Bagnoli, 24enne picchiato davanti a un locale: è in ospedale per trauma cranico

Cronaca di Napoli: un ragazzo di 24 anni è ricoverato all’ospedale San Paolo per trauma cranico e col volto tumefatto dopo essere stato pestato davanti a una discoteca nel quartiere Bagnoli.

Episodio di violenza davanti a una discoteca di Bagnoli, dove un gruppo di giovani ha picchiato un 24enne, poi ricoverato all’ospedale San Paolo con un trauma cranico e col volto tumefatto ma non in pericolo di vita.

Come riportato da “Il Mattino”, sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Bagnoli che stanno indagando per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Secondo prima una ricostruzione, il giovane sarebbe stato pestato da alcuni ragazzi davanti ad un locale in via Coroglio per motivi che sono ancora sconosciuti.