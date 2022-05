Avatar 2: La Via dell’Acqua, anticipazioni: ecco il primo trailer in italiano [VIDEO]

Avatar 2: La Via dell’Acqua. Ecco il primo trailer in italiano del film seguito del colossal diretto da James Cameron.

Arrivano le prime anticipazioni di Avatar 2: La Via dell’Acqua, seguito del primo Avatar, colossal al primo posto per incassi tra i film di tutti i tempi. Oggi vediamo le prime immagini del film che uscirà nelle sale italiane il prossimo 14 dicembre.

Ricordiamo la travagliata storia del film, annunciato nel 2009, a ridosso del successo del primo film, per il 2015. Salvo poi essere rinviato al 2016 e poi al 2017 e così via anno per anno fino al 2022, complice anche la pandemia.

Avatar 2 è diretto da James Cameron e prodotto da Cameron e Jon Landau, il film è interpretato da Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, Jemaine Clement e Kate Winslet.

Questa la sinossi ufficiale del film: “Jake vive felicemente la sua vita insieme a Neytiri ma Pandora nasconde ancora numerosi misteri. In veste di patriarca si ritroverà a dover combattere una dura guerra contro gli umani”.

Ecco il trailer di Avatar 2.

