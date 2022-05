Regione Campania, Mario Casillo (PD): “Accelerare i lavori per la realizzazione della pista ciclabile dal Vesuvio al mare”.

“Convocare in tempi celeri un incontro per coinvolgere tutte le parti interessate nella realizzazione della pista ciclabile dal Vesuvio al Mare, al fine di rimuovere le criticità che stanno determinando un ritardo nella realizzazione dell’opera” – è quanto dichiara in una nota Mario Casillo, capogruppo regionale del Partito Democratico, inviata al presidente della commissione regionale trasporti.

“Stiamo rilevando inspiegabili ritardi nell’esecuzione della pista ciclabile che andrà a sostituire la dismessa linea ferroviaria Torre-Cancello e che interessa i comuni di San Giuseppe Vesuviano, Terzigno, Boscoreale e Torre Annunziata. Un’opera, finanziata con fondi regionali, strategica per la promozione e lo sviluppo del comprensorio, e che da troppo tempo attende la sua definitiva realizzazione. Ho chiesto al presidente Cascone di organizzare a stretto giro una riunione per affrontare nello specifico le criticità” – conclude Casillo.