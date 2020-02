Un Posto al Sole, anticipazioni: Alberto verrà aggredito

Un Posto al Sole, anticipazioni dal 10 al 14 febbraio. Alberto verrà aggredito fisicamente, che c’entrino qualcosa i cantieri?

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Un Posto al Sole, dal 10 al 14 febbraio. In queste puntate vedremo molte novità per i protagonisti della soap opera di Rai 3. In particolare vedremo Alberto Palladini aggredito per strada.

Non solo brutte notizie però in queste anticipazioni: Patrizio e Vittorio prenderanno una decisione che potrebbe cambiare le loro vite. Per sfuggire al controllo della famiglia i due ragazzi decidono di prendere casa e di andare a convivere loro due assieme.

Vediamo adesso le anticipazioni più nel dettaglio.

Dopo essere stata messa in guardia da Ornella, Angela e Niko sul conto di Marcello, la povera Giulia comincerà a brancolare nel buio assoluto. Nel dettaglio, la Poggi non saprà a chi credere e avrà un confronto al telefono con il suo amico virtuale.

Alla fine Giulia capirà di aver sbagliato e chiuderà ogni contatto con Marcello. Distrutta da questa delusione, la Poggi troverà conforto tra le braccia dei suoi cari.

Il tribunale dei minori convocherà Arianna e Andrea per la questione legata all’adozione. La Landi cercherà di rintracciare il Pergolesi.

Vittorio si sentirà molto oppresso dalla scarsità di spazio nella sua vita e si alleerà con Patrizio. I due ragazzi progetteranno di andare a vivere insieme. La notizia desterà preoccupazioni nei loro padri.

Raffaele, per tale ragione deciderà di movimentarsi e coinvolgerà anche Renato. Il Giordano chiederà a suo cognato a scambiare la sua cantina con quella di Guido.

La posizione di Alberto ai Cantieri si troverà in bilico. L’uomo sarà a dir poco preoccupato e non saprà come comportarsi. Tuttavia, il Palladini non è uno che si da facilmente per vinto, per questo motivo lo vedremo rimboccarsi le maniche per tentare di sistemare i suoi problemi e risalire la china.

Nel dettaglio, Alberto rintraccerà una sua vecchia conoscenza che potrà dargli un valido aiuto. La notizia sconvolgerà la povera Clara e farà imbestialire la madre che si scaglierà prontamente sull’uomo. In cerca di una vendetta, Nunzia chiederà l’aiuto di un uomo facente parte del suo misterioso passato.

Nicotera tornerà a Napoli per indagare e contrastare l’ascesa di un pericoloso clan della Camorra. In seguito Alberto sarà aggredito.

Rileggi le ultime anticipazioni di Un Posto al Sole.