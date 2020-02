Un Posto al Sole, anticipazioni:Andrea va a Londra per Arianna

Un Posto al Sole, anticipazioni dal 3 al 7 febbraio. Andrea torna a Londra per confrontarsi con Arianna, interrompendo i piani di Samuel.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Un Posto al Sole, dal 3 al 7 febbraio. In queste puntate vedremo Andrea, nell’ultima trama prima di lasciare la soap, tornare a Londra per potersi confrontare con Arianna.

Il suo arrivo però scompagina completamente i piani amorosi di Samuel. A proposito di terzi incomodi ricordiamo che prosegue la crisi tra Serena e Filippo, con Leonardo pronto ad affondare il colpo sulla donna.

Vediamo adesso le anticipazioni più nel dettaglio.

Proseguirà la complicata vicenda riguardante Serena e Filippo. Quest’ultimo si renderà conto di aver fatto un mucchio di errori con sua moglie e si precipiterà a parlare con lei. Mentre la donna si ritroverà nel suo Bed & Breakfast con Leonardo, Roberto sarà del tutto stufo di vedere suo figlio struggersi per amore.

Il signor Ferri costringerà Filippo a darsi una mossa, ma vedere sua moglie con Leonardo non farà altro che complicare ogni cosa e i rapporti tra Serena e Filippo si faranno via via sempre più tesi.

Marina, intanto, sarà costretta a vedere Fabrizio quotidianamente per ragioni di lavoro. La Giordano cercherà di mantenere le distanze dall’uomo, ma non sarà facile ne per lei ne per il Rosato. Durante una conferenza stampa, l’uomo sarà investito da una serie di domande pressoché scomode.

Andrea tornerà da Londra e dovrà affrontare un duro discorso con Arianna. Successivamente i due trascorreranno una notte intensa e piena di passione. Samuel, che nel frattempo ha incominciato a provare dei forti sentimenti per la Landi, si vedrà andare in fumo tutti i suoi piani d’amore.

Bianca finalmente tornerà ad essere tranquilla e questo renderà i suoi genitori estremamente felici. Angela dovrà occuparsi di un’altra scottante questione riguardante la madre. Giulia, difatti, è caduta nella trappola truffaldina di Marcello.

Quest’ultimo riuscirà a manipolare la donna facendosi passare del denaro, ma le cose presto cambieranno poiché Ornella intuirà che qualcosa non quadra nell’intera faccenda. Allarmata da quando appreso da Renato, la biondina di Palazzo Palladini cercherà di far aprire gli occhi alla sua amica.

Ornella informerà anche Angela e Niko della manipolazione che sta subendo Giulia, ma quest’ultima non vorrà dare ascolto a nessuno.

