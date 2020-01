Raffaele Del Giudice: l’assessore all’Ambiente del Comune di Napoli fa il punto sul problema rifiuti. Il governatore De Luca: “Regione pronta ad aiutare aumentando i conferimenti ad Acerra”.

Dopo il sindaco Luigi de Magistris, anche l’assessore all’Ambiente del Comune di Napoli, Raffaele Del Giudice, fa il punto sul problema rifiuti, di cui persistono ancora grandi quantità in numerose zone (tra cui Centro storico, Vomero, Ponticelli e Scampia).

Come riporta “Il Mattino”, Asìa ha raccolto stanotte circa 900 tonnellate di rifiuti, mentre, sottolinea l’assessore Del Giudice, “resta un arretrato di circa 200 tonnellate al termine di ogni notte, che se non otteniamo la possibilità di effettuare dei conferimenti straordinari negli impianti restano in terra e si accumulano ogni giorno con i rifiuti normalmente prodotti dalla città”. Il problema (che sfiora l’emergenza) va avanti da settimane, mentre gli stir, ovvero gli impianti che vagliano i rifiuti e lo reindirizzano alla differenziata o all’inceneritore di Acerra, sono in affanno e anche oggi molti dei camion che hanno raccolto stanotte sono in coda in attesa di sversare.

De Luca sui rifiuti: “Situazione insostenibile. Regione pronta ad aiutare il Comune di Napoli”