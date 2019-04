Meteo Campania: Per il primo maggio il tempo peggiora a Centro-Sud

Il maltempo in queste ore sta interessando molte zone d’Italia. Il meteo Campania non prevede bel tempo per i prossimi giorni. Ad annunciarlo sono gli esperti de “ilmeteo.it”.

Arriveranno temporali causati soprattutto dal contrasto fra l’aria più fresca ed umida nord atlantica che accompagna la prevista perturbazione e le elevate temperature preesistenti. “Un mix esplosivo capace di provocare vere e proprio bombe d’acqua in grado di rovesciare al suolo ingenti quantitativi di pioggia e grandine con rischio di alluvioni lampo ed allagamenti“. – affermano gli esperti meteorologi.

Vediamo nel dettaglio il meteo Campania per i prossimi giorni

Previsioni per domani sabato 27 Aprile

Residua variabilità mattutina tra Calabria e Puglia con qualche piovasco, più sole altrove con tendenza a miglioramento. Temperature in calo, massime tra 18 e 22.

Previsioni per domenica 28 Aprile

Abbastanza soleggiato, salvo addensamenti e qualche piovasco al mattino in Campania e in tarda serata sull’alta Puglia. Temperature in calo, massime tra 17 e 21.

Previsioni per Lunedì 29 Aprile

Spiccata variabilità con precipitazioni più probabili al pomeriggio su Molise, Campania, alta Puglia e Appennino. Temperature stazionarie, massime tra 17 e 21.

Previsioni per martedì 30 aprile 2019 Sud – tirreno: Coperto con pioggia debole sulle subappenniniche, Nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sull’adriatico: Sereno sulla dorsale molisana, Coperto con pioggia debole sulla dorsale lucana, Nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sulle isole maggiori: Nubi sparse con ampie schiarite sul palermitano e sulla zona etnea, Coperto con pioggia debole sulla Costa Smeralda e su interne sarde, Sereno altrove.

Previsioni per mercoledì, 01 maggio 2019 Sud – tirreno: Coperto con pioggia moderata sulle subappenniniche, Coperto con pioggia debole altrove. Sull’adriatico: Sereno sul litorale adriatico, Nubi sparse con ampie schiarite sul litorale ionico e sulle Murge, Coperto con pioggia debole sulla dorsale molisana, Nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale lucana. Sulle isole maggiori: Coperto con pioggia moderata sul catanese, Coperto con pioggia debole su interne sarde e su interne siciliane, Nubi sparse con ampie schiarite sulla zona etnea, Sereno altrove.

Previsioni per giovedì, 02 maggio 2019

Centro Sul tirreno: Nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure toscane, Coperto con pioggia moderata sulla dorsale toscana, Sereno altrove. Sull’adriatico: Sereno.

Sud Sul tirreno: Nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale calabra, Sereno altrove. Sull’adriatico: Sereno. Sulle isole maggiori: Sereno.