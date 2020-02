Innovazione, tecnologia e Gioco Responsabile dietro il grande successo delle slot machine online

Un fenomeno in crescita soprattutto nell’ultimo triennio, come confermano i dati ufficiali forniti dall’AAMS nel Libro Blu 2018.

Un fenomeno in grande voga, negli ultimi anni, è rappresentato dalle slot machine online: il vero motore del settore dei casinò online in Italia, un segmento in crescita esponenziale soprattutto nell’ultimo triennio, come confermano i dati ufficiali forniti dall’AAMS nel Libro Blu 2018.

Ed anzi, il settore dei casinò online, rispetto al 2018 cresciuto del +17%, molto deve al successo delle slot online. Elette da tre milioni di utenti italiani, quotidianamente le slot machine rappresentano la certezza nel frastagliato panorama del gaming italiano.

Una certezza dovuta anche all’evoluzione tecnologica delle stesse piattaforme di gioco: si parla, sempre più e non è un caso, di gamification, a sottolineare una evoluzione perenne e continua delle slot, oggigiorno sempre più simili ai videogame.

Chiaramente grande contributo è stato dato dai miglioramenti tecnologici e digitali, toccasana per il mondo dell’azzardo e dell’azzardo online nello specifico. Grazie anche alla sempre più coinvolgente attività garantita dagli smartphone, che sono andati quasi del tutto a coprire l’utilizzo del mezzo desktop. Oggi la comandano le app, la fa da padrona l’istantaneità.

All’interno del settore delle slot machine, trova ampio spazio (e fortuna) il segmento delle slot machine gratis online, disponibili liberamente in rete sia in versione desktop sia in versione mobile. Quali vantaggi offrono?

Allo stesso modo delle piattaforme di giochi gratis disponibili sulla rete, i portali che ospitano le slot online gratis non prevedono né registrazioni né download. Sul web si trovano i titoli migliori disponibili sul mercato, a firma di marchi storici come Novomatic, Playtech e Play’n Go, come Book of Ra Deluxe, Lucky Lady’s Charm, Pixies of the Forest, Treasures of Troy, Book of Dead, Starburst, Gonzo’s Quest, la slot machine Ulisse e la slot machine Gallina dalle Uova d’Oro. L’altro grande vantaggio è rappresentato dalla garanzia e sicurezza offerta da queste slot, anche in termini di promozione e sponsorizzazione di Gioco Responsabile, la vera mission di ogni casa di gaming.

L’innovazione è garanzia di successo

Si parlava, poc’anzi, di gamification ed ecco che il contributo dato da questo nuovo fenomeno è risultato essere decisivo per catturare le simpatie e i gusti di una grossa fetta dell’utenza media. La protezione è altra garanzia, stavolta di tutela: la crittografia digitale, utilizzata per esempio nelle transizioni finanziarie, è un forte mezzo di tutela per i giocatori. A ciò si aggiunga poi il monitoraggio costante di attività di gioco per evitare truffe, riciclaggi ed hackeraggi. Infine, per il Gioco Responsabile, sono disponibili tutti i sistemi di alert, messaggi pop-up, per avvertire l’utente durante le sessioni di gioco: una funzione oggigiorno indispensabile.

Funzione fondamentali, in termini preventivi, per contrastare comportamenti rischiosi tendenti alla ludopatia. Ogni sito presente in rete offre agli utenti info sui limiti delle giocate, sull’autoesclusione e su test di autovalutazione. Tutto secondo quanto previsto a garanzia, promozione e supporto di ognuno dei singoli tre milioni di utenti.