I Nutella Biscuits (nuovo prodotto della Ferrero) sono introvabili in moltissimi negozi di Napoli (in cui si è arrivati a vendere una singola confezione a 8 euro).

Grandissimo successo commerciale per i Nutella Biscuits, nuovi prodotti della Ferrero che vedono la celeberrima crema alla nocciola spalmata tra due frollini.

A Napoli, come in tutta Italia, questi biscotti stanno letteralmente andando a ruba, a tal punto che ormai è molto complesso trovarli nei negozi.

Motivo per cui, come riportato da “Il Mattino”, nella città partenopea ci sono commercianti che vendono una confezione di Nutella Biscuits a un prezzo doppio o anche triplo rispetto a quelli del mercato (che in media vede un costo di 3 euro a confezione). A Mergellina c’è chi vende una confezione a 8 euro, mentre al Vasto, in bella mostra sugli scaffali di un minimarket, ne costava 6 (giusto il doppio).

Il “trucco”, per i negozianti, è accaparrarsi quante più confezioni possibili all’ingrosso, per poi centellinarle ai clienti appena iniziano a scarseggiare. Con una maggiorazione a discrezione sul prezzo.

Non manca inoltre la vendita su Internet. E in questo caso ecco altre cifre choc: su Amazon una scatola di Nutella Biscuits è venduta addirittura a 12 euro (quattro volte il prezzo di mercato).