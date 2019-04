Edenlandia, tutti gli eventi di Pasqua 2019: Caccia alle uova, musica e tanta animazione

La Pasqua e la Pasquetta 2019 si festeggiano al parco giochi Edenlandia, il primo Food & Leisure Park di Italia, con tante sorprese per i bambini, musica e giochi. Orari e programma eventi.

Da oggi e fino al ‪5 maggio il grande parco cittadino propone orari straordinari e tanti appuntamenti.

Per grandi e piccini il giorno di Pasqua si svolgerà, alle 10:30,‪ la Grande Caccia alle Uova Colorate.

Tutti i partecipanti dovranno seguire il grande coniglio bianco che con il suo orologio magico, appeso al collo, scandirà il tempo per la ricerca.

All’interno delle uova, nascoste tra i viali del parco e nelle giostre, sarà possibile trovare dei bigliettini/indizi che condurranno i più veloci alla vittoria. Poche le regole per partecipare, basta inviare nome, cognome ed età all’indirizzo mail: pasqua@edenlandia.it ed il gioco è fatto.

Il punto di ritrovo per dare il via alla “gara” sarà (ore 10.30) al palco centrale, sincronizzate gli orologi.

‪Dopo la divertente caccia, il resto della giornata, sarà caratterizzata da vari momenti musicali con Dj, animazione per i più piccoli e con il gruppo di youtubers più seguiti del momento: i “FIUS GAMER” (ore 17.00).

Anche per il giorno di Pasquetta, l’Edenlandia accoglierà il suo pubblico dalle 08.30 e dalle 10:00 in poi inizieranno gli spettacoli itineranti con acrobati, trampolieri, artisti di strada, mangiafuoco e giocolieri.

Per il lungo ponte pasquale che vede poco dopo il 25 aprile ed il 1° maggio, Edenlandia anticipa anche altri appuntamenti:

‪Il 25 aprile alle ore 10:00 animazione, baby dance, acrobati e ‪il 1° maggio sempre dalle ore 8:30 e per tutta la giornata si susseguiranno vari show, spettacoli e artisti di strada (eventuali aggiornamenti saranno riportati sulla pagina fb e instagram: Edenlandia Official e @edenlandia.it)

INGRESSO GRATIS

Calendario eventi

Domenica 21 Aprile:

Alle ore 10:30 Grande Caccia Alle Uova di Pasqua

(per grandi e piccini)

Per partecipare alla GRANDE CACCIA ALLE UOVA bisognerà iscriversi COMPILANDO IL MODULO ➡️ https://www.edenlandia.it/pasqua/

Alle ore 12:00 animazione, baby dance e spettacoli

Alle ore 15:00 animazione, baby dance e spettacoli

Alle ore 17:00 ci sarà Musica, dj set e saranno nostri OSPITI: I Fius Gamer

Lunedì 22 Aprile:

Alle ore 10:00 animazione, baby dance e spettacoli

Alle ore 12:00 gli acrobati del Circo vi stupiranno con splendide performances.

Alle ore 15:00 animazione, baby dance e spettacoli

Alle ore 16:00, uno straordinario spettacolo con acrobati e circensi

Alle ore 17:00 animazione, baby dance e spettacoli

Alle ore 18:30 potrete assistere ad un emozionante spettacolo di giocoleria con il Fuoco!

Dino Piacenti e le telecamere di We Can Dance saranno presenti per intervistare i nostri clienti

Martedì 23 Aprile:

Alle ore 10:00 animazione, baby dance e spettacoli

Alle ore 12:00 animazione, baby dance e spettacoli

Alle ore 15:00 animazione, baby dance e spettacoli

Alle ore 16:30, potrete assistere gratuitamente ad uno straordinario show con artisti circensi.

Giovedì 25 Aprile:

Alle ore 10:00 animazione, baby dance e spettacoli

Alle ore 12:00 gli acrobati del Circo vi stupiranno con splendide performances.

Alle ore 15:00 animazione, baby dance e spettacoli

Alle ore 16:00 gli acrobati del Circo vi stupiranno con splendide performances.

Alle ore 17:00 animazione, baby dance e spettacoli

Alle ore 18:30 potrete assistere ad un emozionante spettacolo di giocoleria con il Fuoco

Mercoledì 1 Maggio

Alle ore 10:00 animazione, baby dance e spettacoli

Alle ore 12:00 gli acrobati del Circo vi stupiranno con splendide performances.

Alle ore 15:00 animazione, baby dance e spettacoli

Alle ore 16:00 gli acrobati del Circo vi stupiranno con splendide performances.

Alle ore 17:00 animazione, baby dance e spettacoli

Alle ore 18:30 potrete assistere ad un emozionante spettacolo di giocoleria con il Fuoco

ORARI EXTRA:

venerdì 19 Aprile:10.30 – 22.00

lunedì 22 Aprile:08.30 – 24.00

martedì 23 Aprile:09.30 – 22.00

mercoledì 24 Aprile:10.30 – 22.00

giovedì 25 Aprile:08.30 – 24.00

venerdì 26 Aprile:10.30 – 22.00

mercoledì 01 Maggio:08.30 – 24.00

giovedì 02 maggio: 10:30-22:00

venerdì 03 maggio : 10:30-22:00

sabato 04 maggio: 09:30-24:00

domenica 05 maggio: 09:30-24:00