Umberto De Gregorio: il presidente Eav ha annunciato il record della Funivia del Faito nel 2019. È la prima volta che viene raggiunta quota 104mila passeggeri.

Per la prima volta la Funivia del Faito supera il record dei 100mila passeggeri in un solo anno. Lo storico impianto di risalita ha infatti raggiunto domenica scorsa i 104mila passeggeri, anche in virtù della concomitanza con la Sagra della castagna che si svolgeva sulla montagna.