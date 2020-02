Coronavirus, Walter Ricciardi (Consigliere Ministro Speranza e Consulente CONI) a Radio Punto Nuovo: “No agli eventi sportivi, vanno evitati i luoghi pubblici”.

In diretta a Punto Nuovo Sport Show, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Walter Ricciardi, membro del consiglio esecutivo OMS, che ha parlato del tema Coronavirus riguardo le manifestazioni sportive:

“Misure di sicurezza necessarie, siamo in una situazione d’allarme con due focolai in Veneto e Lombardia e dobbiamo evitare diventi un’epidemia per tutta Italia. -dichiara Ricciardi- La prima strategia è non far incontrare persone in cui esse sono a stretto contatto tra di loro, seppure all’aperto, come allo stadio. Sono appena stato nominato dal Ministro Speranza come suo consigliere e sono consulente CONI, ho consigliato nella veste di tecnico sanitario e in veste di persona appassionata di sport che giocare a porte chiuse è la strada giusta, affinché il campionato non venga falsato. E’ un provvedimento preso per almeno le prossime due settimane. Da Roma in giù si può giocare? Non è detto, non vogliamo coinvolgere il Centro-Sud.

La gente ha paura e sbaglia, si fa prendere dal panico: su 100 persone, 80 guariscono, un 20% può avere conseguenze gravi, 2% critiche. Si tratta di una sindrome causata da un virus, che causa sintomi simili all’influenza, ma le conseguenze sono più gravi, non è una banale influenza.

Vaccino? Stanno tutti lavorando per trovare un vaccino o terapie specifiche, speriamo di essere fortunati con sperimentazioni, ma il vaccino non arriva prima di due anni. Perché in Italia si diffonde così ed in Europa no? Magari negli altri Paesi non se ne sono accorti oppure non hanno avuto problemi così grandi. Un paio di settimane fa è sfuggito qualcuno alle verifiche venendo in Italia e ha cominciato a contagiare.

Napoli-Barcellona e prossimo turno di Serie A a rischio? In questo momento non consiglierei a nessuno di andare in un posto affollato, in discoteca, allo stadio, un congresso. E’ necessaria la prudenza“.