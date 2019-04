Continua la tournée americana dell’attore cantante ed ultimo Pulcinella, Ciro Giorgio

L’artista Ciro Giorgio continua a girare tra Los Angeles, Hollywood e Phoenix per presentare i suoi apprezzati ed applauditi momenti di spettacolo.

Ennesimo successo per l’attore e cantante Ciro Giorgio che tornato negli Stati Uniti d’America, si è confermato come il più attivo rappresentante della maschera di Pulcinella nel mondo.

Insistendo con il suo impegno per la rivalutazione della maschera di Pulcinella oltreoceano e costantemente in viaggio, Giorgio, anche stavolta, nelle immense città americane sta diffondendo tutto l’ amore per una Napoli romantica e poetica.

Trovando il tempo per realizzare, tra l’altro, il suo programma radiofonico (Radio Italia con Ciro Giorgio) in onda tutte le domeniche su Radio KWSS Arizona, ascoltabile su web collegandosi al sito www.kwss.org, il popolare artista, impegnato a tutto campo da diversi decenni nella riscoperta del teatro popolare comico napoletano e di quello di strada, in questo giorno sta proseguendo per la sua tournée con le repliche dello spettacolo “Ciro Giorgio Italian Show”, dal 29 aprile al 10 maggio nei famosi ristoranti “Sicilia Mia e Antica Sicilia” di Salt Lake City nello Stato dello Utah.

Ancora, il prossimo 12 maggio, in occasione della Festa della Mamma, Ciro giungerà a Prescott in Arizona presso la pizzeria napoletana “Limoncello”, dove il famoso pizzaiolo Matteo Schiavone preparerà delle pizze speciali. Un grande festa artistica, infine, è prevista per il suo rientro a Napoli, all’Arts Cafe, dove per celebrare il ritorno di Ciro Giorgio, si riuniranno alcuni esponenti del mondo del teatro e delle canzone napoletana di ieri e di oggi.