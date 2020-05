Comune di Napoli: Nino Simeone (presidente commissione Mobilità) annuncia che dal 18 maggio le strisce blu di parcheggio saranno gratuite.

Da lunedì 18 maggio strisce blu gratuite per chi dovrà parcheggiare tra le strade di Napoli. Ad annunciare il provvedimento del Comune (manca solo la delibera) è il consigliere comunale Nino Simeone, presidente della commissione Mobilità: “Chi arriverà a Napoli potrà parcheggiare senza dover spendere soldi – dichiara Simeone sul portale social CampaniaLike – È un piccolo aiuto ma ci sembrava il minimo in questo momento difficile”.

Il presidente della commissione Mobilità ha inoltre fatto il punto sul difficile momento di Anm: “In questi due mesi ha già un passivo di ben 9 milioni di euro – prosegue il consigliere – e sicuramente perderà altri soldi anche nelle prossime settimane. È un dramma che colpisce tutti, penso anche agli stessi tassisti che non lavorano da mesi, e avranno numerosi problemi anche nei mesi estivi visto che, come ormai è chiaro, arriveranno pochissimi turisti (se arriveranno). È una lotta alla sopravvivenza e anche il Comune deve fare di più. Oggi al di là dei pochi soldi per i buoni spesa i cittadini di Napoli sono stati aiutati (chi ha avuto qualche bonus) solamente da Regione e Governo”.

Simeone propone infine “di fissare subito un tavolo tecnico con tutte le categorie colpite da questo maledetto virus per far ripartire l’economia e i trasporti. La soluzione non può essere il monopattino o la bici elettrica, non è questo il momento per fare questi esperimenti”.