Circumvesuviana: il presidente Eav, Umberto De Gregorio, ha annunciato a Radio CRC importanti novità per quanto riguarda i treni.

Dopo tanti disagi (tra cui quelli di ieri dovuti al maltempo), arrivano buone notizie per gli utenti della Circumvesuviana, che presto potranno contare su 40 nuovi treni.

Lo ha detto a ‘Barba&Capelli’, trasmissione di Corrado Gabriele in onda su Radio CRC, Umberto De Gregorio, Presidente Eav: “Ieri -ha sottolineato De Gregorio- si è chiusa la gara per l’acquisto dei nuovi treni per la Circumvesuviana, nel giro di un mese firmeremo un contratto per 40 nuovi treni. Entro 23 mesi avremo il primo treno. Potenzieranno tutte le tratte. Di solito ne abbiamo solo 55, di cui la gran parte sono vecchi e malandati. Questo è il primo passo per migliorare la situazione. Stiamo facendo un lavoro di programmazione”.

Sui disagi dovuti al maltempo, De Gregorio ha dichiarato che “quello che è successo ieri alla Circumvesuviana non è affatto la situazione apocalittica descritta dai giornali. Abbiamo avuto dei problemi sulla linea Baiano-Napoli. Dobbiamo prendercela con i Comuni se le strade, le stazioni si allagano e gli alberi crollano”.

Infine, sul recente concorso Eav, De Gregorio ha aggiunto che “entro l’anno completeremo le assunzioni: siamo già a quota 30, ma arriveremo a 350. Nel 2020 avremo 300 lavoratori in più“.