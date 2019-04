Campania Music Commission e Sony Music due giorni di casting a Napoli

Per il secondo anno la Campania Music Commission organizza a Napoli il 13 e 14 aprile un incontro tra gli A&R della Sony e i giovani artisti del territorio.

Altri due giorni per poter contattare la Campania Musica Commission (CMC), che già nei giorni scorsi sul proprio sito (www.campaniamusiccommission. it) e sulla pagina FB ha aperto una call to action per offrire a tanti giovani la possibilità di farsi conoscere dai rappresentanti dell’industria discografica nazionale e potersi esibire per mostrare le proprie capacità.

“La Campania Music Commission continua il percorso virtuoso di azioni concrete volte a valorizzare le professionalità della musica in Campania – dichiara il presidente della CMC e avv. esperto di diritto di autore, Ferdinando Tozzi – organizzando una due giorni di incontro, a porte chiuse, fra alcuni giovani artisti del panorama musicale campano (e non) e la Sony Music che, straordinariamente, ha deciso, essendo partner della CMC, di mandare due suoi A&R a Napoli alla ricerca di nuovi talenti”.