Birra Napoli presenta Visioni Partenopee: Trenta scatti che raffigurano il cuore della città

Birra Napoli: I trenta scatti selezionati sono vere e proprie “opere d’arte” che raffigurano i quartieri di cui i napoletani sono orgogliosamente fieri di appartenere.

La città, i suoi colori, il suo spirito e ora anche la sua birra. Birra Napoli vuole rappresentare soprattutto l’anima di questa città – di cui porta con orgoglio il nome – la sua gente, la sua unicità come lo è stato in passato seppur per poco tempo.

Infatti Birra Napoli appartiene a questa città dal 1919, sin da quando le Birrerie Meridionali hanno iniziato a produrla nella storica sede sull’altura dominata dalla Reggia di Capodimonte, residenza storica dei Borbone e poi di Bonaparte e dei Savoia. E così come lo era un tempo, Birra Napoli torna sulle tavole dei napoletani con il suo gusto immediatamente riconoscibile, grazie a un sapore deciso e fruttato.

L’eccellenza e lo stretto legame con il territorio è testimoniato dagli ingredienti che regalano a questa lager un sapore ricco e distintivo nonché un colore oro intenso. Ingredienti e materie prime come il grano duro e il malto d’orzo 100% campano di altissima qualità.

Birra Napoli racconta poi il carattere della sua città attraverso l’azzurro della sua etichetta dove risaltano tutti i quartieri che hanno fatto la storia del capoluogo campano e che lo rendono unico: dall’eleganza del Vomero e Posillipo alla vivacità dei Quartieri Spagnoli, dai cortili barocchi del Rione Sanità al centro storico di San Ferdinando.

Dalle colonne di Piazza del Plebiscito alla veduta da cartolina di Posillipo, dalle imponenti Vele di Scampia passando per il centro residenziale del Vomero. Sono questi alcuni degli scorci più iconici di Napoli, diventati protagonisti di Visioni Partenopee, la prima iniziativa con cui Birra Napoli, nata nel 1919 e prodotta con malto d’orzo e grano duro 100% campano, ha deciso di mettere in mostra l’orgoglio di ogni napoletano nei confronti del proprio quartiere.

Fotografi ed aspiranti tali Made in Napoli hanno così esaltato le bellezze dei rioni, catturato le peculiarità delle stradine colorate sempre in fermento ed immortalato gli scorci reconditiche rendono unico il capoluogo campano.

Sono state oltre 800 le “cartoline digitali” caricate dai quasi mille iscritti, tra i quali una giuria di esperti ha decretato lo scatto più suggestivo. “I contest – dichiara Raffaella De Luise, vincitrice del concorso – sono sempre uno stimolo per avere uno sguardo diverso sulla città, sulla bellezza e le cose che accadono. Ho partecipato per avere un’occasione di crescita e misurarmi con tanti scenari diversi della città provando a raccontarli, avendo come soggetto l’icona di un prodotto italiano. Ho trovato uno scorcio con una parte di storia della città, Palazzo Donn’Anna, il mare di Napoli e l’orizzonte a cui dovremmo tutti tendere sempre.”

“Con Visioni Partenopee abbiamo voluto rendere omaggio alla cultura, ai simboli e alle tradizioni della città del Vesuvio – commenta Francesca Bandelli, Direttore Marketing Birra Peroni – e chi poteva raccontare al meglio l’orgoglio e l’appartenenza a questa terra se non i napoletani stessi? Visioni Partenopee è un’esposizione emozionale ed immersiva che permette ai napoletani di riscoprire alcuni degli scorci più belli e significativi della propria città, che non solo stupiscono i turisti di tutto il mondo, ma riempiono di orgoglio i napoletani stessi”

La premiazione è avvenuta durante una serata speciale che si è svolta nel cortile del Maschio Angioino, cuore pulsante di Napoli, dove i partenopei hanno potuto vivere differenti esperienze multisensoriali che li hanno coinvolti a livello intimo in un connubio di gusto, immagini e musica.

Infatti, protagonista dell’evento è stato Livio Cori, rapper nelle cui vene e nei testi delle sue canzoni scorre sangue napoletano. “Ho deciso di collaborare con Birra Napoli – dichiara il celebre rapper – perché porta orgogliosamente il nome di una delle mie passioni più grandi, ovvero la mia città, mettendo in luce ogni suo quartiere attraverso gli occhi di tanti giovani e talentuosi fotografi”.

La città, i suoi colori, il suo spirito e, adesso, anche la sua birra. Birra Napoli, che vuole rappresentare soprattutto l’animo di questa città – di cui porta, con orgoglio e fierezza il nome.

Pensa che questo progetto di Visioni Partenopee e Birra Napoli abbia dato nuovo risalto alla città?

“Sicuramente sì – afferma Marco Gaudini, Presidente della Commissione Ambiente del Comune di Napoli – E’ stato raggiunto l’obiettivo di legare un prodotto a una città. Le foto che sono state esposte rappresentano le tante e diverse anime di Napoli, i suoi quartieri e rioni. La cosa che mi ha fatto più piacere è che sette o otto anni fa era difficile pensare che un brand decidesse di dare risalto al territorio. Senza dubbio, in questi anni, il lavoro fatto a livello territoriale e turistico ha ridato una seconda vita alla città e l’ha messa nuovamente in discussione. Dopo i quartieri e i rioni sarebbe bello ripetere la stessa iniziativa legata ai meravigliosi parchi e alle tante aree verdi che caratterizzano la nostra bella città”.

I trenta scatti selezionati, vere e proprie “opere d’arte” che raffigurano i quartieri di cui i napoletani sono orgogliosamente fieri di appartenere, saranno esposti dal 13 maggio al 9 giugno presso la Galleria Garibaldi, nell’omonima piazza, a Napoli.