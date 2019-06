Capodichino: attivati i nuovi voli diretti Napoli-Lisbona di TAP Air Portugal.

Nella giornata di oggi, martedì 18 giugno, all’aeroporto di Capodichino c’è stata l’attivazione dei nuovi voli giornalieri Napoli-Lisbona di Tap Air Portugal. L’aereo che coprirà tale tratta è un A320-200neo della capacità di 174 passeggeri, in arrivo dalla capitale portoghese. I passeggeri potranno volare da Napoli a prezzi competitivi, grazie alla flessibilità delle Family Fares: Lisbona da 105 euro a/r, Azzorre (Terceira) da € 182 a/r, Madeira da € 185 a/r, Brasile da € 421 a/r e NYC da € 328 a/r.

“Siamo molto contenti -ha affermato Araci Coimbra, Director Southern Europe di Tap Air Portugal- di essere qui oggi a festeggiare il nuovo collegamento Napoli-Lisbona. Tap sta investendo molto, il mercato italiano è strategico per i nostri piani di sviluppo e questa nuova rotta amplia ulteriormente il bacino d’utenza a Napoli, alla Campania e più in generale al Sud del Paese. Di contro, grazie a Tap, l’Italia diventerà ancora più accessibile da parte dei turisti provenienti dall’America. I nuovi voli si stanno già dimostrando un successo: il load factor medio nei prossimi 3 mesi è già superiore al 65%”.

Grande gioia anche per la Gesac: “Il volo giornaliero Tap Air Portugal per Lisbona avvicina Napoli al Portogallo e al Brasile 12 mesi l’anno – ha dichiarato Roberto Barbieri, amministratore delegato della società di gestione dell’Aeroporto Internazionale di Napoli- Grazie al network del vettore portoghese da Lisbona, da oggi i campani potranno raggiungere Rio de Janeiro, San Paolo e tante altre destinazioni nelle Americhe facendo un solo cambio nella capitale portoghese, e non sarà più necessario fare doppi scali o faticosi viaggi in auto verso altri aeroporti”.