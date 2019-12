A Giuseppe Giorgio premio speciale per il giornalismo l’Arcobaleno Napoletano

Il Premio “l’Arcobaleno Napoletano” al giornalista e scrittore, Giuseppe Giorgio, per il suo impegno verso l’informazione culturale divisa tra il teatro e la storia dell’enogastronomia a Napoli.

di Antonella Amato – Nuova affermazione per il giornalista e scrittore, Giuseppe Giorgio, che in seno all’ottava edizione del Premio “l’Arcobaleno Napoletano” “Fondazione Melanoma Onlus”, ha ottenuto un importante riconoscimento speciale per il suo impegno verso l’informazione culturale divisa tra il teatro e la storia dell’enogastronomia a Napoli.

Storicamente presente sulle pagine del blasonato quotidiano Roma e nei suoi speciali in onda su Televomero, anche come caporedattore di 2ANews.it, il giornalista Giorgio continua ad evidenziare la sua opera tesa alla rivalutazione e alla salvaguardia di una città artistica, musicale, teatrale e gastronomica come Napoli.

Anche dalla redazione di 2ANews giungano all’apprezzato collega i più vivi rallegramenti per la sua nuova e meritata consacrazione professionale. Ideato da Anna Capasso e diretto artisticamente da Diego Paura, il “Premio l’Arcobaleno Napoletano”- “Fondazione Melanoma Onlus” anche per questa edizione ha ribadito il suo grande impegno e valore coniugando al meglio lo spettacolo e le scienze varie con la solidarietà.