A Castel Sant’Elmo la Festa degli Innamorati con le canzoni di Ilva Primavera

L’evento si svolgerà a Castel Sant’Elmo domenica 16 febbraio 2020, ore 11,00. Sarà un’occasione speciale per dichiarare l’amore per la città di Napoli.

In occasione della Festa degli Innamorati, Castel Sant’Elmo celebra la città di Napoli con le antiche melodie d’amore in lingua napoletana. Ilva Primavera, dell’Associazione culturale “Primavera Arte”, canterà ” L’amore per Napoli”, melodie classiche napoletane e poesie dei grandi poeti del ‘900, che saranno declamate da Franco Maione e Ciro Mayol. Al piano il musicista Raffaele Marzano. La performance si svolgerà nella Chiesa di Sant’Erasmo sulla Piazza d’Armi, un’occasione speciale per dichiarare l’amore per la città di Napoli che dagli spalti di Castel Sant’Elmo appare in tutta la sua bellezza.

Info: ingresso € 5,00 | Via Tito Angelini, 22 | tel. +39 0812294449|

pm-cam.santelmo@beniculturali.it www.polomusealecampania.beniculturali.it