Atalanta-Napoli, probabili formazioni e dove vederla in streaming e tv

Atalanta-Napoli è la sfida con cui comincia forse la settimana più difficile dell’avventura in azzurro di Rino Gattuso: ecco come vederla in streaming e tv.

- Advertisement -

Altri due grandi appuntamenti con il calcio in prima serata, oggi martedì 9 e domani mercoledì 10, entrambi su Rai1: di scena le due gare di semifinale di ritorno di Coppa Italia, esclusiva Rai free-to-air. Le prime a scendere in campo, all’Allianz Stadium di Torino, saranno Juventus e Inter, nel terzo derby d’Italia stagionale, dopo quello di campionato, dominato dai nerazzurri, e l’andata di Coppa a San Siro, finita 2-1 per i bianconeri, con la doppietta di Ronaldo a ribaltare il gol iniziale di Lautaro Martinez. La telecronaca di Juve-Inter, in onda a partire dalle 20.35, subito dopo il Tg1, sarà di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro, con Alessandro Antinelli e Marco Tardelli nel presentation studio e Paolo Paganini a bordocampo.

Mercoledì, invece, in diretta dallo Stadio Azzurri d’Italia di Bergamo, Atalanta e Napoli ripartiranno dallo 0-0 di Napoli: il racconto della partita sarà di Luca De Capitani e Manuel Pasqual, con Simona Rolandi e Guglielmo Stendardo nello studio in esterna e Andrea Riscassi a bordocampo.

Entrambe le gare (in caso di parità al 90esimo supplementari ed eventuali rigori) saranno analizzate nell’ampio post-partita, in onda su Raisport+HD (canale 57 del digitale) condotto da Marco Lollobrigida, con in studio Gianfranco Teotino, Bruno Giordano, Tiziano Pieri alla moviola e Aurelio Capaldi. Sarà possibile seguire sia Juventus-Inter che Atalanta-Napoli anche, gratuitamente, in streaming su RaiPlay, la piattaforma della Rai. Basterà scaricare l’app o collegarsi al sito attraverso dispositivi come pc e notebook o smartphone e tablet.

Intanto, una bella e una brutta notizia per Gattuso. In vista della semifinale di ritorno di domani sera il tecnico azzurro recupera Fabian Ruiz ma perde per almeno tre settimane Manolas. Lo spagnolo e’ tornato finalmente ad allenarsi e ha svolto tutta la seduta con il gruppo dopo la quarantena per Covid. Il greco, invece, si e’ sottoposto agli esami strumentali dopo la botta subita nello scontro con Pandev. Questa la diagnosi: distorsione di secondo grado della caviglia destra con interessamento del legamento peroneo-astragalico anteriore. Sara’ valutato nelle prossime settimane ma prima di un mese non tornera’ a disposizione. E con Koulibaly fermo per Coronavirus c’e’ emergenza in difesa.

Ecco, quindi, che potrebbe tornare nuovamente alla linea a tre contro l’Atalanta con Di Lorenzo, Rrahmani e Maksimovic. Hysaj e Mario Rui farebbero i due esterni di centrocampo con Demme e Bakayoko centrali. In attacco Lozano, Petagna ed Insigne. Tra i pali ancora Ospina.