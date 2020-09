Associazione Scarlatti: Concerto di Organi Storici. Ingresso gratuito

L’Associazione Scarlatti presso la Chiesa dell’Immacolata al Vomero Domenica 20 settembre 2020– ore 19.30 riprende la XXI edizione denominata “ORGANI STORICI DELLA CAMPANIA 2020”. Ingresso gratuito

Con grande piacere e un pizzico di pura soddisfazione, domenica 20 settembre 2020 alle ore 19.30 riprende il fortunato del ciclo degli Organi Storici della Campania, giunta alla sua XXIesima edizione che l’Associazione Scarlatti inaugura nella Chiesa dell’Immacolata al Vomero con un concerto dell’organista Angelo Castaldo.

Nato a Napoli nel 1973, si è diplomato brillantemente in Pianoforte, Organo e Composizione organistica, Clavicembalo, Musica Corale e Direzione di Coro.

Parallelamente agli studi musicali ha portato avanti anche gli studi universitari: ha infatti conseguito, con il massimo dei voti e la lode, la Laurea in Lettere Moderne presso l’Ateneo Federico II di Napoli, il Master in Musicologia e la Specializzazione Biennale in Filologia Musicale presso l’Università “Tor Vergata” di Roma.

Ha vinto una Borsa di Studio della Regione Basilicata per i Seminari “Musica e Filosofia” di Potenza. Giornalista pubblicista dal 1993, è stato critico musicale del quotidiano “Napoli Sera” e collabora con il bimestrale “Arte Organaria e Organistica” delle “Edizioni Carrara” di Bergamo per la quale ha anche curato le prime edizioni a stampa e le revisioni critiche della “Fantasia a due organi” di M.E. Bossi, della “Sonata per organo” di G.B. Pergolesi e sta ultimando la revisione critica dell’integrale per organo (4 voll.) di G. Cotrufo.

Ha registrato CD solistici in Germania, USA, Australia. Ha inciso per “La Bottega Discantica” un cd al grande organo della Cattedrale di Napoli, dedicato a compositori napoletani del ‘900. Inoltre è organista e maestro di cappella della Basilica di S. Chiara in Napoli.

Protagonista assoluto sarà il poderoso e prezioso Organo Mascioni in legno di cedro del 1984, recentemente sottoposto ad una importante revisione che ha riportato lo strumento all’originario splendore che ho già avuto la fortuna di ascoltare, rimanendo molto impressionato per l’eccellente suono dello strumento appena citato.

Seguiranno altri due appuntamenti, nei mesi di settembre e ottobre, toccando due diverse province della Campania: domenica 27 settembre alle ore 20 il concerto di Roberta Schmid si terrà nella Chiesa del SS. Cuore immacolato di Maria ad Avellino, e domenica 4 ottobre l’organista belga Etienne Walhain sarà alle ore 20 nella Chiesa dei SS. Cosma e Damiano a Vairano Scalo ( Ce).

Nato nel 2001 e dedicato alla scoperta e alla valorizzazione del vasto patrimonio organario della nostra Regione, il ciclo ha realizzato più di 100 concerti e oltre a passare in rassegna gli organi di Napoli ha spaziato in tutta la Campania in prestigiose sedi quali il Santuario di San Rocco a Lioni, la Chiesa di Santa Maria della Speranza a Battipaglia, la Chiesa di Sant’Antonio al Seggio di Aversa, il Santuario di Sant’Antonio di Afragola , la cinquecentesca Collegiata di San Michele a Solofra.

Il concerto è gratuito fino ad esaurimento posti ( capienza 120)

Programma

Dietrich Buxtehude

Praeludium in G Minor BuxWV 149

Johann Sebastian Bach

dall’OrgelBuchlein

– O Mensch, bewein’ dein’ Sunde gross BWV 622

Felix Mendelssohn-Bartholdy

Sonata VI op. 65

Alexandre Guilmant

Marche funèbre et Chant Sèraphique op. 17

Marco Enrico Bossi

Ave Maria op. 104, n.2

Hendrik Andriessen

Toccata