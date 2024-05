Gli Articolo 31 incontrano i fan con un mini live al Centro Commerciale Campania

In vista dell’uscita del nuovo album di inediti, gli Articolo 31 saranno al Centro Commerciale Campania per incontrare i fan.

Sarà il Centro Commerciale Campania di Marcianise, in provincia di Caserta, ad ospitare lo showcase e il firmacopie degli Articolo 31 in vista dell’uscita del nuovo album di inediti dal titolo “Protoromanza”. L’appuntamento è per martedì 14 maggio alle 17.30 in Piazza Campania.

Alessandro Aleotti (J-Ax) e Luca Perrini (Dj Jad), due ragazzi milanesi con la passione del rap che nel 1990 decidono di mettersi insieme e formare un duo, incontreranno i fan e presenteranno il nuovo lavoro, a distanza di 21 anni dall’ultimo grande successo discografico di inediti, “Italiano medio” del 2003.

Gli Articolo 31 saranno anche protagonisti di un imperdibile mini live che porterà nuovamente la musica in Piazza Campania. Per incontrare J-Ax e Dj Jad e ricevere un loro autografo bisogna acquistare l’album, scaricare l’app IO&CAMPANIA e recarsi presso l’Info Point di Piazza Centrale per ritirare il pass a partire da venerdì 10 maggio dalle 10:00. Ulteriori dettagli nella sezione “Eventi e News” del sito www.campania.com