Anticipazioni Uomini e Donne, ultima esterna di Davide Donadei

Ecco puntuali come sempre le anticipazioni Uomini e Donne. Nella puntata che andrà in onda lunedì 7 gennaio 2021 vedremo il tronista Davide Donadei che ha deciso di portare nuovamente in esterna Chiara Rabbi.

In procinto della scelta questa sarà l’ultima esterna. I due sono su una terrazza, lui le dice di star bene con lei e le dedica una canzone, ma qui accade una cosa strana: nessuno ha potuto ascoltare di che canzone si trattasse, visto che avevano le cuffie e non l’hanno fatta sentire.

I due si baciano più volte con la mascherina e lui confessa di far veramente una gran fatica a non togliersela e baciarla come si deve. In puntata a Beatrice che assiste a tutto ciò è veramente delusa, soprattutto perchè lui nonostante la volta scorsa sia andata a riprendersela dietro le quinte non l’ha voluta vedere questa settimana.

Lui si era dispiaciuto del fatto che appena finita la scorsa registrazione fosse partita subito per Torino, lei si è giustificata dicendo che tutta la settimana ha chiesto a lui.

Ad un certo punto Maria chiede con chi vuoi ballare ma Chiara Rabbi si alza per andarsene al posto ferita dal fatto che dopo un’esterna bellissima come la loro lui non abbia fatto altro che guardare Beatrice Buonocore (lui nega), d’altronde dopo le vacanze natalizie secondo lei doveva avere un’idea precisa su chi scegliere e invece stanno ancora come prima. Come reagirà Beatrice dopo questa esterna?

Lui ripete di nuovo a tutte e due che non manca molto alla sua scelta, alla fine riescono a calmarsi tutti e risedersi normalmente.

Insomma in attesa della fatidica scelta cercheremo di capire chi porterà al Castello tra Beatrice e Chiara. Sul web gira la news Uomini e Donne che la scelta di Davide Donadei potrebbe essere Beatrice ma quest’ultima esterna ha cambiato di nuovo le carte in tavola.

A breve i prossimi aggiornamenti in anteprima con le Anticipazioni di Uomini e Donne.