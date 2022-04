Belén Rodriguez conferma il ritorno con Stefano De Martino

Gossip, news. Belén Rodriguez conferma le insistenti voci sul ritorno di fiamma tra lei e l’ex Stefano De Martino.

Arrivano le ultime news sui personaggi più chiacchierati del momento. I fan del gossip saranno contenti di sapere che la coppia composta da Belén Rodriguez e Stefano De Martino è ufficialmente tornata insieme.

Advertisement

La conferma arriva dalla showgirl stessa che, durante una puntata de Le Iene, ha dato una risposta affermativa, anche se mascherata da battuta (“Fra poco ci rilasceremo” n.d.r.), a una telespettatrice che le ha posto la fatidica domanda.

Per chi si interessa di gossip non sarà una novità, in quanto tutti i maggiori canali social, televisivi e anche le riviste stavano pubblicizzando la notizia già da qualche tempo. Mancava, però, la conferma da parte di uno dei due, o entrambi, i diretti interessati.

Ricordiamo che la storia d’amore tra i due è iniziata nel 2012. I due si sono conosciuti nello studio di Amici, mentre il napoletano era fidanzato con la cantante Emma. Una volta chiusa la loro storia i due hanno ufficializzato la loro unione.

Unione che si è rafforzata prima nel 2013, quando i due si sono sposati a Comignago, piccolo comune in provincia di Novara, e poi ancora nel 2014, con la nascita di Santiago, primogenito della coppia.

L’anno dopo, però, i due si sono separati ufficialmente con un comunicato congiunto. Belén ha poi avuto una storia con il pilota Andrea Iannone, durata due anni, dal 2016 al 2018. Finita questa storia l’argentina ha avuto una storia con l’hair-stylist Antonino Spinalbese, con il quale è diventata mamma per la seconda volta con la nascita della piccola Luna Marì nel 2021.

Questo poi, ovviamente, fino a poco tempo fa, quando è riscattata la scintilla proprio con Stefano De Martino.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Rileggi le ultime news di Gossip.