Amazon Prime Video, le uscite di aprile 2022: Bang Bang Baby

Amazon Prime Video. Ecco la nostra lista delle migliori uscite, tra serie tv e film, del canale di streaming per aprile 2022.

Come ogni mese arriva la nostra lista delle migliori uscite di Amazon Prime Video, tra serie tv e film originali e non del popolare canale di streaming di Amazon per il mese di aprile 2022.

Serie tv Amazon Prime Video

Wolf Like Me – 1 aprile

Nei sobborghi di Adelaide, Australia meridionale, il vedovo Gary (Josh Gad) vive con sua figlia Emma (Ariel Donoghue) ed entrambi, soffrendo per la perdita della madre di Emma, faticano a stringere un legame. Una mattina la loro auto viene tamponata da una Jeep che non ha rispettato il semaforo rosso.

Them – 9 aprile

Henry e Lucky Emory decidono di trasferirsi con la famiglia dal North Carolina a un quartiere di soli bianchi a Los Angeles. La casa della famiglia in una strada alberata apparentemente idilliaca diventa un inferno nel momento in cui forze maligne, sia reali che soprannaturali minacciano di distruggerli.

Bang Bang Baby – 28 aprile

Milano alla fine degli anni Ottanta: la storia di un’adolescente timida e insicura che diventa il membro più giovane di un’organizzazione criminale, non per soldi, ambizione o desiderio di potere, ma per conquistare l’amore di suo padre.

Film Amazon Prime Video

Laura Pausini – Piacere di conoscerti – 7 aprile

Laura Pausini – Piacere di conoscerti è un film di genere biografico, musicale del 2022, diretto da Ivan Cotroneo, con Laura Pausini. Durata 90 minuti. Distribuito da Prime Video.

La cena delle spie (All The Old Knives) – 8 aprile

Henry Pelham e Celia Harrison dicono bugie, nella vita professionale e in quella privata. Sono stati due spie della CIA, e anche una ex coppia di amanti. La loro relazione e le loro carriere non hanno resistito a un attacco terroristico avvenuto anni prima all’aeroporto di Vienna: il giallo del volo 127.

I Love America – 19 aprile

Lisa è single ma è ancora in cerca di amore e decide di cambiare città per dare un’altra chance al romanticismo e per voltare pagina e dare nuova linfa vitale al suo futuro. I figli hanno lasciato il nido e sua madre, famosa ma assente, è venuta a mancare da poco.

