Castel Volturno, paura al centro sportivo del Napoli: uomo sfonda il cancello con l’auto

Un individuo ha sfondato il cancello del centro sportivo del Napoli, a Castel Volturno, introducendosi all’interno del Konami Training Center.

“Uno squilibrato ha sfondato il cancello del centro sportivo e si è introdotto all’interno del Konami Training Center”. Con queste parole, il giornalista Sky Francesco Modugno, ha raccontato quanto accaduto oggi a Castel Volturno, presso la sede di allenamento del Napoli.

“Il soggetto, in palese stato confusionale, si è allontanato a piedi e dovrebbe essere stato già preso dalle forze dell’ordine. Per puro caso non c’erano i giocatori, che erano negli spogliatoi mentre altri stavano ancora arrivando”, ha proseguito il collega nel racconto.

A quanto si apprende, l’uomo “è entrato a tutta velocità all’interno del centro sportivo e con l’auto si è diretto verso la zona dove ci sono i campi”. Dopo, avrebbe “lasciato la vettura”, dando vita a “una sorta di inseguimento a piedi. Fortunatamente, nessuno si è fatto male”.