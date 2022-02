Amici 21, anticipazioni: giornata di classifiche per gli allievi

Amici 21, anticipazioni. Nella puntata di ieri gli allievi sono stati chiamati a dare i voti ai loro colleghi per chi andrà al serale.

Arrivano le ultime anticipazioni di Amici 21. Il serale è sempre più vicino e la tensione sale sempre di più, sia trai i fan del programma che tra gli stessi allievi, dato che non sono ancora chiuse le selezioni per la fase finale del talent.

Nella puntata daily di ieri, infatti, Calma è scoppiato: “Non mi piace stare nella terra di mezzo. Una volta faccio primo, un’altra volta faccio ultimo. Non mi piace arrivare come uno scarso. La percezione di me è quella di uno che è lì, ma che non lo merita”.

Tutti gli allievi vengono poi chiamati a dare una votazione ai propri colleghi, da 6 a 10 senza parimerito. Maria De Filippi poi spiega che i risultati della votazione andranno ad aggiungersi alle altre classifiche.

Raccolti i voti vengono date due classifiche: la prima quella fatta con i voti di chi ha già una maglia per il serale, vale a dire Alex, Dario, Sissi, Carola e Michele. La seconda è invece la classifica complessiva di tutti i voti.

La prima classifica.

Luigi primo con media voto 9.34

LDA secondo con un 8.86

Serena terza con 8.72

John Erik quarto con un 8.54

Crytical quinto con 8.1

Christian sesto con 8.06

Aisha settima con voto 8.04

Albe ottavo con 7.78

Alice nona con 7.77

La seconda classifica.

Luigi

LDA

Christian

Serena

John Erik

Crytical

Albe

Alice

Leonardo

Aisha

Improvvisamente, Calma dichiara: “Io me ne voglio andare. Non riesco ad esprimermi. Sto sempre in bilico: una cosa la faccio bene e 3 le faccio male. Non riesco a emergere. Stare qua a fare il ruolo marginale, lo trovo più controproducente di non esserci”.

Michele lo abbraccia e gli dice: “Tu hai talento. Hai molto da dare con questa tua bella voce. Non tutti riescono a fare quello che fai tu. Non devi mollare per me”.

