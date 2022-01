Stasera in tv mercoledì 19 gennaio: “Il cacciatore e la regina di ghiaccio” Italia 1

Il cacciatore e la regina di ghiaccio (The Huntsman: Winter’s War) è un film del 2016 diretto da Cedric Nicolas-Troyan.

Il film è un prequel/spin-off/sequel del film del 2012 Biancaneve e il cacciatore, entrambi ispirati ai personaggi della fiaba di Biancaneve dei fratelli Grimm. Il film è anche liberamente ispirato alla fiaba La regina delle nevi di Hans Christian Andersen.

Tra gli interpreti principali figurano Chris Hemsworth, Charlize Theron, Emily Blunt e Jessica Chastain.

Il film è spin-off in quanto racconta le vicende del Cacciatore, prequel perché gli eventi della prima parte del film avvengono prima di Biancaneve e il cacciatore e sequel perché la seconda parte avviene poco dopo gli eventi del primo film.

Il film è in parte prequel e in parte sequel degli eventi narrati in “Biancaneve e il cacciatore” e racconta la storia di due sorelle, Ravenna e Freya. Mentre la prima è una perfida regina che conquista i regni dei suoi sfortunati amanti, la seconda è innamorata di un uomo che però sta per sposare un’altra e con lui ha una bambina. Quando Ravenna scopre che la piccola, una volta diventata donna, sarà la più bella del reame, ordisce un inganno e fa in modo che venga uccisa, risvegliando così la magia nera in Freya…